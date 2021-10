¿Quieres pasar 12 horas con Maluma? El nuevo episodio de la serie 12 Hours With de Facebook Watch con Maluma ya salió y muestra la vida del cantante colombiano tras bambalinas. ¡Míralo aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los fanáticos de Maluma podrán pasar 12 horas con el cantante colombiano. Al menos podrán tener acceso a su vida tras bambalinas gracias a un nuevo episodio de la serie 12 Hours With [o 12 horas con...] de Facebook Watch. La serie también seguirá las vidas de Anitta, Prince Royce y Mariah Angelique, como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana #HispanicHeritageMonth. "Estoy aquí para representar a mi cultura, a mi país y por supuesto a la cultura latina" dice el reggaetonero colombiano de 27 años. "Somos una gran familia alrededor del mundo o no importa si eres de Colombia, de Venezuela o El Salvador, todos somos latinos y tenemos que apoyarnos". El video muestra al cantante de "Hawái" en ensayos y antes de subir al escenario en uno de sus conciertos después de pasar meses alejado de los escenarios durante la pandemia. "Yo empecé a cantar porque quería ayudar a mi familia. Yo quería ayudar a mi familia porque veía que nos faltaban cosas, como comida. Estaba tratando de resolverlo. Nosotros, como latinos, fuimos criados así. Nuestra prioridad siempre será nuestra familia". La estrella global —que se unió a Natti Natasha en el video musical "Imposible amor"— ha revelado que siendo un adolescente comenzó a trabajar en la música para ayudar a sacar a su familia de una crisis económica ¡y vaya si lo logró! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maluma Credit: (Edward Berthelot/Getty Images) Maluma engalana la portada de Rolling Stone junto a Madonna, con quien grabó el dueto "Medellín". El reggaetonero dice que a pesar de su fama su familia lo ayuda a mantenerse con los pies en la tierra. "Son mi motor, mi todo", dice sobre sus padres y su hermana Manuela, que lo acompañan en muchos de sus viajes. Para prepararse para su nueva gira de conciertos, Maluma y su equipo ensayaron durante semanas en su rancho a las afueras de Medellín. Su gira "Papi Juancho" lo llevará por todo Estados Unidos. En la nueva edición de Rolling Stone, Maluma y Madonna se entrevistarán el uno al otro. "¡Esta si es pa' la cultura!", bromeó el reggaetonero en Instagram junto a un video con la Diva del Pop. Maluma Madonna Credit: (Kevin Winter/Getty Images for dcp) En 12 horas con Maluma también verás el lado más espiritual del artista, que medita antes y después de sus presentaciones. "Me gusta mucho meditar, hacer yoga, enfocarme en mí mismo y pedirle al universo que me de paz y balance espiritual", dice el cantante.

