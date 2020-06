10 radiantes fotos de Jeimy Osorio disfrutando su regreso a la soltería ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/ Jeimy Osorio La actriz y cantante puertorriqueña Jeimy Osorio recién reveló que se divorcia del actor argentino Rodrigo Giménez—con quien se casó en noviembre del 2019— y regresa a la soltería."Me estoy divorciando",reveló Osorio al show La noche es nuestra (Mega TV). "Pensaba que las cosas me iban a ir bien, pero me di cuenta de que quería estar sola. Pensaba que quería tener una relación, que me iba a traer una felicidad enorme. Yo tenía las expectativas de que de aquí a año y medio yo ya iba a ser mamá, que yo tenía la vida perfecta". Así es la nueva vida de la estrella de 31 años tras su ruptura sentimental. Empezar galería En paz Image zoom Instagram/ Jeimy Osorio "La paz es como un aroma fresco que se esparce...pero de adentro pa’ fuera... lo esparces tú", expresó la boricua junto a esta foto en Instagram. "Deseo que sus días estén llenándose de colores y que puedan sonreír porque tenemos ojitos para verlos". 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Un día a la vez Image zoom Instagram/ Jeimy Osorio Desde el set de la serie One Day at A Time de Pop TV (donde tuvo un papel especial) la actriz mandó saludos a sus fanáticos. "Qué bendición haber trabajado en este show junto a personas maravillosas", escribió sobre el elenco, que incluye a Rita Moreno e Isabella Gómez. 2 de 10 Applications Ver Todo Bikinazo Image zoom Instagram/ Jeimy Osorio "A sonreír mi gente bonita. Que nada les apague su luz", escribió junto a esta hermosa imagen. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Eres amada Image zoom Instagram/ Jeimy Osorio "Hoy sentí unas inmensas ganas de pedirme perdón por las veces que he sido dura conmigo misma. Lloré un ratito y me abracé en silencio. Sentí cómo mi voz interior me dijo: 'Eres amada. Todo fue necesario para que comprendieras que eres tu propia fuente de amor, y que tu cuerpecito te trajo hasta este lugar y momento para que reconocieras con tus propios sentidos, la cantidad de veces que puedes volver a comenzar. Todos los días escribimos una página nueva, de acuerdo a nuestros pensamientos.' Y de pronto, mi corazón volvió a sonreír", compartió la actriz en Instagram. 4 de 10 Applications Ver Todo Cuidando su cuerpo, mente y alma Image zoom "La idea de compartirles mis recetas es para que vean que no es tan difícil ser vegano, y que no importa si en un inicio no te gusta cocinar, o no sabes qué prepararte", compartió en Instagram, junto a un video preparando este platillo. "Yo antes odiaba estar en la cocina... de hecho, tenía una pésima relación con la comida... y hasta conmigo misma. Cuando hice mi transición en el 2015, comencé buscando lo que menos trabajo me hiciera pasar, pero que a la vez me alimentara. Mi miedo más grande al dejar la carne era quedarme con hambre, o sentirme mal alimentada, débil... Comencé a sustituir ese 'miedo' con cantidades un poco más grandes y entonces la necesidad de comer carne o queso se fue disminuyendo". 5 de 10 Applications Ver Todo Diosa del Caribe Image zoom Instagram/ Jeimy Osorio La sirena caribeña celebró a la Madre Tierra y al mar con esta sensual imagen. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alas de ángel Image zoom Instagram/ Jeimy Osorio "Volemos alto", escribió Osorio junto a esta foto. ¡Lo mejor está por venir! 7 de 10 Applications Ver Todo Iluminada Image zoom Instagram/ Jeimy Osorio La cantante compartió esta imagen de su video musical "Cariño" 8 de 10 Applications Ver Todo Ser de luz Image zoom Instagram/ Jeimy Osorio "De aquí y de allá... más de allá que de aquí... pero aquí y allá... con un poquito de aquello y un poquito de lo otro... con un poquito de ti y otro poquito de mi, y así... poquito a poquito se van moviendo las cosas hasta que, pues... soy todo. Y todo cambia", reflexionó en Instagram la espiritual artista, amante de la meditación. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Un nuevo capítulo Image zoom Instagram/ Jeimy Osorio "Mi papá me enseñó esta frase que aplico en todo: 'Lo que hagas, hazlo con el corazón.' ¿Cuál es tu mantra?", preguntó Osorio a sus seguidores. ¡Pretendientes no le faltarán a esta belleza! 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

