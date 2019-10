Estos son los 10 famosos con más seguidores en Instagram del 2019 ¡Y hay muchas sorpresas! By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Los resultados están aquí y el ranking incluye nuevos nombres en la lista que te sorprenderán ¡Dale una mirada! Empezar galería Taylor Swift Image zoom Bryan Bedder/WireImage En 2015 la cantante country-pop se coronó como reina de Instagram con 45.6 millones de seguidores. Cuatro años después, ocupa el décimo puesto con 122 millones de fans. Advertisement Advertisement Neymar Jr. Image zoom Laurence Griffiths/Getty Images El futbolista brasileño se coloca en el noveno puesto con 125.13 milliones de seguidores. Lionel Messi Image zoom Instagram / Lionel Messi 129.63 millones de personas siguen las peripecias del astro del fútbol argentino mejor conocido como “La Pulga”. Advertisement Beyoncé Image zoom Gareth Cattermole/Getty Images for Disney Queen Bey ocupa el puesto número siete en el ranking de popularidad de Instagram con 132.76 millones de admiradores. Kylie Jenner Image zoom Gilbert Carrasquillo/GC Images La influencer y multimillonaria de 22 años tiene la aprobación de 145.4 millones de fans, y contando. Image zoom James Devaney/GC Images Su media hermana es la número cinco del ranking con 147.27 millones de fans que la siguen fielmente. Advertisement Advertisement Advertisement Dwayne "The Rock" Johnson Image zoom Kevin Winter/Getty Images El actor y empresario se ha convertido en una de las celebridades más hot y este 2019 ocupa el puesto número cuatro de la lista con 155.79 millones de admiradores. Selena Gómez Image zoom Tony Barson/FilmMagic Aunque en su momento fue la reina de Instagram, la cantante y actriz ha visto su popularidad descender y actualmente ocupa el tercer sitio con 156.14 millones de seguidores. Ariana Grande Image zoom IG/Ariana Grande La cantante ha visto subir su popularidad como la espuma y ahora se coloca en segundo lugar del ranking con 163.46 millones de admiradores. Advertisement Advertisement Advertisement Cristiano Ronaldo Image zoom Emilio Andreoli/Getty Images ¡El rey! El astro del fútbol es hoy por hoy el personaje más popular en redes, tanto que según un estudio gana más como influencer que como jugador de fútbol. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Estos son los 10 famosos con más seguidores en Instagram del 2019 ¡Y hay muchas sorpresas!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.