10 famosas que no tienen pelos en la lengua

Carmen Salinas
La veterana actriz mexicana no ha dudado en imitar a Sarita, la hija del desaparecido José José; decir lo que piensa de su némesis, Laura Zapata, o hasta llamar "güey" al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto.

Laura Zapata
La hermana de Thalía se ha metido en distintas broncas por decir lo que piensa. ¿Qué opina sobre las habladurías? "No me importa lo que diga nadie de mí. No hablan de las personas mediocres. Y al árbol que más fruta tiene es al que más pedradas le echan".

Laura Bozzo
"Es una pobrecita descerebrada que tendrá mucho por acá, y mucho por todos los lados pero de aquí [refiriéndose al cerebro] muy poco", declaró Bozzo respecto a Irina Baeva, actual novia de Gabriel Soto, uno de muchos ejemplos de su feroz labia.

Niurka Marcos
La afilada lengua de la vedette cubana tampoco perdona y recientemente reavivó su conflicto con la desaparecida actriz Edith González con esta frase: "Yo fui la mejor aventurera I'm sorry for everybody".

Cardi B
La rapera de sangre dominicana tiene muy pocas pulgas y muy pocos pelos en la lengua, como cuando llamó "perra" a Gelena Solano, reportera de El Gordo y la Flaca (Univision).

Frida Sofía Guzmán
"Ya estoy hasta la madre [de] que me comparen con Micheliiiitaaaa niñita linda güey…¡ya! Ya estoy hasta la madre", así ha hablado la hija de Alejandra Guzmán sobre su sobrina Michelle Salas.

Nicki Minaj
Esta cantante tampoco se queda con la palabra en la boca a la hora de decir lo que piensa. Como cuando acusó a Miley Cyrus de copiarla con su trenzas rosadas:"Ahora todas las b***ches quieren ser como Nicki", exclamó.

Gloria Trevi
La cantante mexicana ha vivido tanto que ya no tiene miedo de decir lo que piensa. Como cuando le contó a People en Español que ella es "máquina de sexo" ¡Ay!

Carolina Sandoval
La presentadora venezolana tampoco se corta a la hora de hablar, como quedó claro cuando apareció en bikini y dijo: "Tú sabes que una tipa me escribe hoy en una de mis fotos, porque sabes que yo leo lo bueno y lo malo, y me escribe 'quítate los complejos', 'quítate ese trapo'. Ella estaba hablando de mi trapo bello que tengo de mi amiga bella de Naturaleza Buda que se puede utilizar como pareo, así estilo vestido".

Paquita la del Barrio
Las canciones de la intérprete mexicana no dejan lugar a dudas: esta doña no tiene miedo a decir lo que piensa. Ejemplo: "¿De qué te sirve tu elegancia y hermosura si naciste destinada a la basura?"

