A 12 años de la muerte de Anna Nicole Smith, ¿qué ha sido de su hija Dannielynn? Mira la evolución de Dannielynn, la hija de la fallecida Anna Nicole Smith.

Desde muy temprana edad Anna Nicole Smith acaparó los titulares de los medios de comunicación. La fallecida madre de familia provenía de una familia desintegrada de escasos recursos en Waco, Texas. A los 38 años, se convirtió en madre de Danniellynn Birkhead, quien llegó a este mundo el 7 de septiembre de 2006. A continuación, te mostramos qué ha sido de la pequeña.

Días después que Ana Nicole diera a luz a la pequeña, su hijo Daniel Smith murió a los 20 años a consecuencia de una sobredosis de fármacos.

La exconejita de Playboy falleció a los 39 años debido a una sobredosis accidental el 8 de febrero de 2007.

Antes de su muerte, la modelo insistía que su pareja, el abogado Howard Stern, era el padre de la menor.

Tras meses de batallas legales, las pruebas de paternidad revelaron que el padre de la menor es Larry Birkhead.

Danniellynn celebrará su cumpleaños número 13 el próximo mes de septiembre.

En entrevista con el Today Show, su padre aseguró que su hija es una chica normal. "Está en la tecnología de ahora, en los juegos y los vídeos de YouTube", dijo.

En 2013, Danniellynn modeló para una campaña publicitaria de Guess Kids.

"No soy el mejor papá, tengo mis defectos, pero hago lo mejor que puedo", aseguró Birkhead.

"[Mi hija] tiene un futuro tan brillante, y cada día trato de mantener un poco viva la memoria de su madre", aseguró Larry.

Así de grande y bella la vimos en una de sus apariciones públicas más recientes.

