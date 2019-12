Yolanda Miranda sobre su nieta: "Ya hay otra Thalía" La madre de Thalía afirmó en el programa El Gordo y la Flaca que su nieta es idéntica a la cantante By People Staff ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Image zoom ALBERTO TAMARGO/JPISTUDIOS.COM Yolanda Miranda, la madre de Thalía, aseguró que su nieta, Sabrina Sakaë, es idéntica a la intérprete de “Amor a la Mexicana”. “Va a haber otra Thalía. Ya hay otra Thalía”, declaró la orgullosa abuela en el programa El Gordo y la Flaca (Univisión). A pesar de que Sabrina Sakaë , primogénita de la esposa de Tommy Mottola, de 58, sólo tiene 10 días de nacida, Yolanda asegura que la madre y la hija son idénticas. Al observar fotos de la cantante mexicana de 35 años, cuando apenas tenía 15 días de nacida, notó la similitud entre ambas. “La niña es una belleza”, agregó Miranda. Miranda indicó que tanto ella como Mottola estuvieron presentes durante el parto de la también actriz. Además, dijo que su nieta reconoce la voz fuerte de su padre, y que éste le cantaba y le hablaba durante el embarazo. La madre de la cantante también señaló que las grabaciones del programa radial de Thalis, Conexión Thalía, se están realizando desde su residencia, por lo que el sábado pasado los oyentes pudieron escuchar los ruidos que hacía la niña. “Estaba la niña ahí e hizo un ruidito”, concluyó la abuela. Advertisement

Close Share options

Close View image Yolanda Miranda sobre su nieta: "Ya hay otra Thalía"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.