Yadhira Carrillo podría ser la nueva Aventurera La actriz Maribel Guardia dejó entrever que su compatriota será la sustituta de Edith González en la obra de Carmen Salinas By People Staff ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Image zoom Mezcalent Ha costado tiempo y muchas especulaciones, pero parece que la productora Carmen Salinas ya tiene claro quién será su próxima Aventurera. Ni Liz Vega, ni Gloria Trevi, ni Maribel Guardia, todo apunta a que la afortunada en esta ocasión es la actriz Yadhira Carrillo a quien dotes de baile, cante y actuación no le faltan para ejercer de vedette en esta obra. La noticia salió de los labios de la mismísima Maribel Guardia, quien confesó que los productores de este espectáculo la habían propuesto interpretar el papel de Edith González, pero que debido a su agitada agenda tuvo que rechazarlo. Sin embargo, no descarta la posibilidad de hacerlo más adeleante cuando sus proyectos se lo permitan. Así lo afirma hoy el diario mexicano El Universal. Fue precisamente mientras daba estas declaraciones cuando, de manera inocente, a Guardia se le escapó que Yadhira Carrilo hará un buen papel. “Yadhira es súper talentosa y creo que ha sido una de las candidatas fuertes. Ella es una niña preciosa y la gente la va a disfrutar mucho”, declaró a La oreja (Televisa). Ahora sólo falta la confirmación oficial de Salinas y el equipo directivo de esta popular obra que en el pasado ha contado con artistas como Itatí Cantoral y Niurka Marcos, entre otras. Advertisement

Close Share options

Close View image Yadhira Carrillo podría ser la nueva Aventurera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.