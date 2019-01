Ximena Navarrete le dice sí a la cirugía plástica Victor Chavez/WireImage Isis Sauceda La ex Miss Universo mexicana Ximena Navarrete asegura que continúa recibiendo jugosas ofertas para posar desnuda, pero se niega a firmar algún contrato. “Me lo han ofrecido desde que gané Miss Universo”, dijo tras su participación como presentadora en los Latin Grammy. “Nunca digas nunca en esta vida, pero por el momento he decidido no hacerlo. No es lo que a mí me interesa”. FOTOS: Ellas en la alfombra de los Latin Grammy A pesar de poseer una figura casi perfecta, la protagonista de La tempestad (Televisa), se declaró a favor de las cirugías plásticas. “Ahorita no me haría ninguna. Si en algunos años lo necesitara quizá, no estoy en contra de eso”, dijo Navarrete. FOTOS: Detrás de cámaras con William Levy y Ximena Navarrete para People en Español Y la pregunta obligada fue, ¿Qué hay de su relación con William Levy? “Siempre se rumoran muchas cosas, y más cuando estás tanto tiempo con una persona [trabajando]. Estamos grabando nueve meses, siempre se rumoran [cosas]”. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

