Ximena Córdoba habla de su salida de Despierta América (VIDEO)

Después de dos años presentando la sección del tiempo meteorológico en Despierta América, Ximena Cordoba dijo adiós al programa matutino de Univisión para comenzar una nueva etapa. "Se abre un nuevo capítulo en mi vida, voy para El gordo y la flaca. Estoy muy contenta porque es una nueva oportunidad para mí. Mucha gente de pronto no sabe pero yo estudié periodismo, he sido presentadora por muchos años de espectáculos, de cine; me apasiona todo lo que es la presentación", afirmó en charla con MezcalTV.

Ximena pasará a ser reportera del programa de noticias de entretenimiento conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan.

