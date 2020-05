Wilmer Valderrama se lanzará como cantante El actor trabaja en un álbum con temas en inglés y español con el que debutará a mediados de año Por jpagan Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Getty Images Wilmer Valderrama presentó hace varios años una línea de prendas para caballero, lo que se sumaba a sus labores como actor y presentador de televisión. Y para agregar a sus muchas facetas profesionales, ahora anuncia su lanzamiento como cantante. “Estoy trabajando en un proyecto de música… voy a empezar a hacer música en inglés y en español”, anunció en entrevista con AP. “¡Me lanzaré como cantante!” Aunque no quiso ofrecer todos los detalles dijo que su debut musical está pautado para mediados de año. Por lo pronto, sigue como productor ejecutivo de la serie The Ricardo Laguna Project, que debutó la semana pasada en la cadena MTV Tr3s.

Close Share options

Close View image Wilmer Valderrama se lanzará como cantante

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.