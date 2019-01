William Levy: "Estoy profundamente agradecido con Elizabeth" Getty Images People Staff Luego de que Elizabeth Gutiérrez anunciara su decisión de separarse de William Levy por el bien de ella y de sus dos hijos, el actor se mostró agradecido con la actriz por los bellos momentos vividos en sus 8 años de relación. “A través de estas líneas, deseo hacer de su conocimiento que estoy profundamente agradecido con Elizabeth, la madre de mis dos hijos, por el tiempo que compartimos juntos”, escribió el cubano de 30 años a través de un comunicado. “Quiero subrayar que conservo los mejores recuerdos de nuestra relación, y aunque la vida nos lleva por rumbos distintos, espero que esta decisión sea para bien”. El protagonista de Triunfo del amor agradeció el apoyo mostrado por la prensa y advirtió que no se referirá más a su separación. “Aprovecho para agradecer a los medios de comunicación su interés y espero que comprendan mi decisión de no hacer más comentarios al respecto”. ¡Accédenos desde tu iPhone, BlackBerry o Droid en nuestro sitio móvil especialmente diseñado para tu celular! Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

