VÍDEO- "The Soup" realiza nueva parodia de "Triunfo del amor" People Staff Definitivamente, la telenovela Triunfo del amor sigue despertando la creatividad del programa The Soup de E! Entertainment, que volvió a parodiar el melodrama protagonizado por William Levy y Maite Perroni. "La última vez que vimos Triunfo del amor Maximiliano tomó un descanso y dejó de conducir su Lamborghini y hacer kayak sin camisa para seducir a María con apapachos de labios y miradas tiernas", bromeó el conductor Joel McHale mientras se veían las imágenes de un capítulo de la telenovela. "Pero esta semana decidió ir con un mariachi pero desafortunadamente, Linda, la compañera envidiosa de apartamento de María, no es fan de esa música". Posteriormente McHale aparece con una cubeta en la cabeza, imitando la escena en la que una amiga de María Desamparada (Perroni) le lanzó un cubetazo de agua a Levy mientras le daba una serenata a su novia para pedirle perdón , mientras que una compañera del show The Soup (E!) que imita a Perroni con acento italiano le hace una broma. "Maximiliano… ¡olvidaste el trapeador!". La semana pasada el mismo programa hizo un sketch similar en el que las víctimas de la parodia fueron las trenzas de Victoria Ruffo y las villanías de Guillermo García Cantú, quien ya había sido burla años atrás por su papel de asesino travesti en La madrastra.

