VÍDEO- Ricky Martin en Glee: "Soy sexy y lo sé. Vamos a bailar" Tomada de Twitter jpagan "Mucho gusto conocerlos. Soy sexy y lo sé. Vamos a bailar". Con estas palabras se presenta Ricky Martin, en el personaje del maestro de español David Martínez, durante el episodio de Glee (Fox) que será emitido el próximo martes 7 de febrero. El cantante boricua se une al elenco de la serie musical en un capítulo en el que las influencias hispanas se hacen evidentes, bajo el nombre de "The Spanish Teacher". Martin, además de actuar, canta y baila un tema que combina líneas en inglés y español, según se aprecia en un vídeo que sirve de adelanto y que incluye segmentos tras bastidores. "En mis tres años en Glee no había visto a alguien que llegara al set y haga que todos se derritan", afirma Chris Colfer, intérprete de Kurt. Por su parte, Martin, quien ha estado compartiendo imágenes de las grabaciones en su página de Twitter, expresa en el vídeo que el participar en dicho episodio "es uno de los momentos favoritos de mi carrera".

