VÍDEO- Kuno Becker estará en Doctor House crucificándose Mezcalent People Staff Definitivamente Kuno Becker está pasando por uno de sus mejores momentos a nivel profesional, pues además de tener varios proyectos cinematográficos, el mexicano acaba de hacer su debut en la televisión estadounidense con una participación especial en la serie House, M.D. (FOX). En el episodio, que será transmitido en Estados Unidos el próximo lunes, el actor de 32 años interpreta a un hombre que se crucifica –con todo y clavos en la extremidades– para que Dios le haga el milagro de curar a su hija quien está enferma de cáncer, pero evidentemente algo sale mal en la recreación de la pasión de Cristo y al doctor House le tocará vaticinar qué es lo que está mal con su paciente. "Fue un personaje bastante intenso, y fue un reto porque es un chavo que a su hija le da cáncer y hace cosas que algunos podrían considerar buenas, y otros podrían decir que son extremas, todo para que a su hija jamás le regrese el cancer", declaró Becker al diario mexicano Reforma. "Tiene un pacto con Dios. Es un poquito intenso, pero ellos escriben los personajes así". Becker comentó que para filmar su personaje estuvo dos semanas en Los Ángeles donde vio de cerca cómo funcionan las producciones de televisión estadounidenses y conoció a uno de sus ídolos. "Fue una gran experiencia trabajar con Hugh Laurie (Dr. House) que es un gran actor, lo admiro muchísimo, es un tipazo, un actor en toda la extensión de la palabra; Greg Yaitanes, el director, es un directorazo, que me dejó proponer cosas, dentro de lo que ya estaba escrito", comentó. "Fue una lección muy importante porque es estar en las grandes ligas de la televisión, y ver cómo lo hacen, platicar con los escritores ahora que estoy escribiendo, trabajar con esos actores, ver el ritmo del rodaje que se hace en cine y todo con un aspecto muy fresco". Becker explicó que su participación en la serie se dio gracias a su actuación en la cinta Spoken Word, donde el director de House, M.D. lo vio y a pesar de sus dudas iniciales quedó contento con su actuación.

