VÍDEO- Hermano de Paulina Rubio: "Mi sobrino es muy lindo" Robert Benson / Getty Images People Staff Dos días después de que Paulina Rubio se convirtiera en mamá con la llegada al mundo de su pequeño, Andrea Nicolás, el hermano de la cantante se mostró feliz y aseguró que la mexicana ya se siente una mujer plena. "Es algo magnífico y genial ver a mi hermana realizada como madre", declaró Enrique Rubio a Agencia Mezcalent en su aparición en la tercera edición del Festival de Cine Español. "La veo a ella muy bien y muy feliz con su familia". El hermano la intérprete de 39 años comentó que Pau estuvo varias horas en trabajo de parto y que los medicos que recibieron al pequeño quedaron impresionados con su gracia y su salud. "La dejaron que tuviera labor como tres o cuatro horas, porque es bueno para el bebé para generar anticuerpos. Sus doctores han hablado maravillas del bebé, es un niño súper sano". El empresario comentó que conoció a su sobrino a través de una fotografía que le envió su hermana y su cuñado minutos después de su nacimiento y aunque aún no le encuentra parecido a ninguno de sus padres, lo describió como un bebé hermoso. "Lo veo muy bonito, se parece mucho a todos los bebés. Es muy difícil decir en este momento, pues acaba de nacer, todavía están hinchaditos y a lo mejor todavía no abren bien los ojos, pero me imagino que es una muy buena mezcla de los dos".

