Verónica Castro festejó sus 58 años y confesó que pudo quedar lisiada mezcalent.com People Staff En medio de amigos y familiares, Verónica Castro celebró este fin de semana su cumpleaños número 58 y aunque entre risas aseguró que no le gusta mucho festejar esas fechas, comentó que la pasó muy bien y que su madre la sorprendió con un delicioso menú. "No me gusta cumplir años, es horroroso, porque cumplí un montón", declaró la actriz a Agencia México. "Mi mamá me hizo una comida sorpresa, estoy muy agradecida con mi madre, porque cada vez trabaja más, lucha más". Pero lo que más sorprendió durante el festejo fue la confesión que la madre de Cristian Castro hizo sobre una grave enfermedad que tuvo el año pasado y que pudo haberla dejado lisiada, pero desapareció sin necesidad de tratamiento médico. "Fue un milagro muy fuerte, luego se los contaré con más tiempo. Fue de la salud, pasó algo muy importante, muy milagroso, muy grueso, era una operación que me faltaba, bastante fastidiosa y con la que a lo mejor quedaba un poquito mal o no iba yo a poder caminar", comentó la Vero. "Estuvo difícil, en diciembre me hicieron estudios y en febrero desapareció la enfermedad, no tenía yo nada". La chaparrita consentida aseguró también que muy pronto saldrá a la venta una autobiografía suya, pero advirtió que a diferencia de otras celebridades que han hecho este tipo de obras ella no mentirá sobre su vida. "Yo si digo la verdad sino para qué comprar el libro".

