Univisión es la nueva casa de los Latin Grammy La ceremonia, que hasta ahora se transmitía por CBS, se realizará por primera vez en español By People Staff ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Image zoom Getty Images Los Latin Grammy tienen casa, idioma y fecha nuevos. La Latin Recording Academy, organización que entrega el galardón, anunció que Univisión transmitirá la sexta entrega de los premios que hasta ahora habían sido propiedad de la cadena CBS. El cambio de canal significará que a partir de ahora el evento será en español y en lugar de septiembre, como ya era tradición, se realizará el próximo 3 de noviembre. La principal razón detrás del drástico cambio es aumentar la audiencia de la premiación. Desde que debutaron en 2000 en CBS, los ratings de los Latin Grammy han ido en decadencia –en su primer año atrajeron a 7.5 millones de televidentes, mientras que el año pasado sólo 3.5 millones sintonizaron la premiación. La principal razón del fracaso es que premiaba a artistas populares en el mundo hispano con un programa dirigido al público anglo. La llegada de Univisión debería resolver ese problema. “La mejor manera y el mejor lugar para llegarles a todos los hispanos jóvenes es en español, a través de la cadena Univisión”, comentó Alina Falcón, vicepresidenta ejecutiva y gerente de operaciones de la televisora. “Esta nueva asociación es una progresión orgánica que ayudará a poner relieve la música y nuestra misión, a la vez que homenajeamos a los músicos latinos del mundo entero”. El anuncio es un duro golpe para Telemundo y los Premios Billboard a la Música Latina. Pero la situación de su rival tampoco es tan simple. Ya que ahora Univisión, que ya tiene el Premio Lo Nuestro, tendrá otra entrega de galardones a la industria musical. ¿Tres no será multitud? Advertisement

