Toni Costa: "Entre besos y baile anda el juego"

Toni Costa exclusivo para People en Español

La tercera gala de Mira quién baila demostró que va en aumento la calidad del baile, que los favoritos siguen mejorando y que los menos agraciados van acostumbrándose a sus dos pies izquierdos. Quedó en evidencia, también, el gran interés de la producción por involucrar a los famosos con sus parejas de baile, como parte de una dinámica en la que predominan los momentos subidos de tono y el contacto "boca a boca". Esto, que tanto criticó la producción después de ordenar que ocurriera en la edición pasada, ayuda claramente a subir la audiencia.

El primer valiente en bailar fue mi compatriota Maxi Iglesias, quien demostró que no hace falta ser mexicano para bailar bien el ritmo regional mexicano. Aunque difícil para alguien que lo baila por primera vez, la energía española se apoderó de él y se metió al público en el bolsillo.

Maripily bailó un adagio (un ritmo nada movido) y esto ayudó a la puertorriqueña, pues a juzgar por lo visto hasta ahora, los bailes movidos no son su punto fuerte. Me gustó su interpretación y entrega. Esto la beneficiará para que su confianza vaya a más cada semana y luzca más segura.

Al ritmo de merengue, Fernando Arau le puso color a la pista. Por lo general, cuando interviene más de una bailarina con la estrella es porque se pretende camuflar un poco la actuación debido al poco nivel o poca gracia del concursante. No fue el caso de Fernando, que interpretó a la perfección su baile. Me gustó ¡y mucho!

Argelia Atilano intentó darlo todo a ritmo de salsa, aunque a veces el intento no lo es todo. Poco a poco encontrará el camino, pero tuvo mucha rigidez en su cuerpo y estuvo algo floja en las piernas. Tiene que esforzarse más.

Nuevamente Bobby Pulido sorprendió, esta vez con un rock n' roll. Se le ve seguro, disfrutando cada baile y mejorando semana a semana. Eso sí: su postura es demasiado relajada; tendría que estar más recto.

Alicia Machado presentó un tango muy pasional. Se caracterizó por el movimiento y la química con su bailarín, que obviamente ayuda enormemente a la hora de bailar cualquier ritmo. Su entrega hizo que el jurado la premiara con muy buenos comentarios.

El dominicano Henry Santos puso sabor y sensualidad a ritmo de bachata. El hecho de ser una canción que conoce hizo que bailara cómodo y tranquilo, aunque por momentos parecían escenas de una película algo subida de tono. Estuvo bien, pero ha bailado mejor.

Sammy demostró una vez más que es todo un showman, pero sin muchos dotes de bailarín. Está demasiado pendiente de su bailarina y eso provoca la falta de todo: energía, técnica, ritmo y, en especial, seguridad al bailar. Debe dar más cada semana. Le sobra carisma y eso gusta mucho porque alegra la vista, pero no convence con sus bailes.

Entre las concursantes nominadas,Valentina y María Antonieta de las Nieves, fue la cantante quien se convirtió en la primera eliminada debido a su inesperada lesión. Es una pena, para mi gusto podía haber dado más baile y competencia que La Chilindrina, quien a ritmo de pasodoble intentó bailar como mejor pudo. Se le ve intención y ganas, pero no tiene lo que la mayoría de sus rivales: las condiciones y aptitudes para vender cada baile.

Al momento de las nominaciones, resultó inesperada la de Maxi Iglesias. En la segunda ronda, El baile urbano de Samy estuvo normalito. Sigue esforzándose más en hacer gestos y acciones cómicas que en bailar. No sé cuanto durará en la competencia. Maxi se atrevió con una bachata, ritmo que no había bailado y que defendió muy bien con sensualidad y movimientos limpios, aunque algo rígido en la primera parte de la coreografía. Y por último, Argelia bailó un ritmo mexicano un tanto atropellado. Deberá mejorar mucho para tenerla en cuenta las próximas semanas.

Se salvó de forma merecida Maxi Iglesias. Argelia y Samy quedan en la zona de expulsión y uno de los dos abandonará la competencia el próximo domingo.

