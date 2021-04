Thalía elogia labor de Ricky Martin en Evita Aprovechó la oportunidad para desmentir que regresará a las telenovelas, habló de sus hijos y hasta de la participación de William Levy en DWTS Por hrobles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Thalía Credit: Instagram de Thalía Thalía solo tuvo halagos para el astro boricua Ricky Martin. Luego de asistir a la premier oficial de Evita, la cantante y actriz mexicana no contuvo su emoción en cuanto a la participación de Martin. “Espectacular, Ricky está espectacular, lloramos, nos emocionamos, está cantando increíblemente, sorpresa, sorpresa; Broadway está a sus pies, y todos nosotros, lo amamos. Es nuestro orgullo, nuestro Ricky”, dijo a Televisa Espectáculos. El evento que se llevó a cabo en el Teatro Marquis de Nueva York atrajo a famosos de ambos lados del Atlántico. Desde Bianca Marroquín y Rubén Blades hasta Debra Messing (Smash, Will & Grace) y Jesse Tyler Ferguson (Modern Family). Thalía, quien lució un vestido ceñido de Versace, también aclaró los rumores acerca de su regreso a las telenovelas. “Lo de las telenovelas es mentira por ahora, por ahora, por ahora”, dijo. “Estamos hablando; estamos hablando los productores y yo. No hemos dicho que no, pero no dimos; no hemos sabido cuándo”. Al ser cuestionada sobre si compartiría el melodrama con William Levy, Thalía contestó, “Qué lindo, oye qué bien está bailando, está espectacular y ¡está bello!” La cantante de 40 años también respondió a preguntas sobres sus hijos Sabrina Sakaë y Matthew Alexander. “Bien, ¡gracias! Gracias, todos están creciendo muy bien, muy padre, todo muy bien”.

