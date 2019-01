Teletón México 2011 cumple su misión Getty Images jpagan Con presentaciones en vivo de Thalía, Espinoza Paz, David Bisbal, Paulina Rubio y Alejandra Guzmán con Moderatto, entre otros, el cierre del Teletón 2011, en el Auditorio Nacional de México, fue todo un éxito al reunir la madrugada de este domingo la cantidad de 35 millones USD. Esta última cifra -la oficial- fue emitida por Lucero, Marco Antonio Regil, Galilea Montijo y los demás anfitriones del Teletón, según informa Televisa. Lucero y Joan Sebastian Getty Images A lo largo de la actividad benéfica, Enrique Iglesias hizo suyo el escenario del Teletón y además de aportar su talento, ofreció su donativo, al igual que hicieron otras estrellas como Mane de la Parra, Eugenia León, Kika Édgar, Rio Roma, Los Pequeños Gigantes, Ana Cirre y Reyli Barba. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

