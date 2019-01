Suspenden audiencia entre Cristian Castro y Valeria Liberman UNIVISION People Staff Sin que hasta el momento se conozcan los motivos, la audiencia programada para este jueves en el caso de divorcio que se sigue entre Cristian castro y Valeria Liberman fue cancelada, justo dos días después de que el cantante de “Azul” interpusiera una contrademanda a su todavía esposa, en la que exige no dividir con ella parte de sus propiedades y sus activos. Así lo dio a conocer la agencia de noticias Notimex, que explicó que la diligencia legal, que debía durar solamente unos minutos para que ambas partes presentaran sus mociones, no se llevó a cabo, convirtiéndose en la segunda cita consecutiva cancelada en el proceso. El 16 de mayo pasado, cuando El gallito feliz, de 33 años, debía comparecer a la corte con la madre de sus hijos, la diligencia también se suspendió. . La contrademanda presentada por el hijo de Verónica Castro complicó más la situación con Liberman, de 33 años, pues ella reclama que todos los bienes del cantante sean repartido equitativamente con ella, a favor de sus dos hijos Simone, de tres años y Mikhail Zaratustra, de seis meses. La historia de hadas que supuestamente vivía la pareja se rompió luego de que el cantante maltratara físicamente a su esposa, quien cuando interpuso la demanda de divorcio a principio de este año, no sólo aseguró ser víctima de violencia doméstica sino que puso en duda la orientación sexual de Cristian, a quien ya le han adjudicado varios amantes. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

