Steven Tyler se lesionó por accidente, no por una recaída AP Images jpagan Los accidentes ocurren, pero el espectáculo tiene que continuar. Así parece pensar Steven Tyler luego de sufrir una dolorosa caída en el baño de su hotel en Paraguay. El líder de la banda Aerosmith y juez de la competencia de talento American Idol relató que manejaba los síntomas de un envenenamiento provocado por una comida y comenzó a sentir naúseas en la ducha. "Simplemente caí de cara al suelo", dijo El encargado de su gira artística se comunicó con la Embajada Americana y encontraron el mejor hospital del área. "Me arreglaron el ojo. Me practicaron una pequeña cirugía plástica y arreglaron también mis dientes". Tyler, quien libró una batalla contra problemas de adicción y abuso de alcohol, agregó que entiende el hecho de que algunos piensen que todo se debía a una recaída. "Me molesta un poco, pero es algo con lo que tendré que lidiar el resto de mi vida", agregó.

