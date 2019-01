Sofía Vergara tendrá canal en YouTube y línea de ropa interior jpagan Sofía Vergara firmó un acuerdo con YouTube para lanzar el próximo mes de abril un canal orientado al público hispano de Estados Unidos y que se centrará en el mundo de las celebridades. La nueva plataforma se llamará NuevOn. YouTube había anunciado en octubre pasado este proyecto de programación original que incluye unos 100 creadores de contenido, entre los que, además de Vergara, también figuran Felipe Viel y el ex boxeador Héctor “Macho” Camacho. Por otro lado, de acuerdo con Quien.com, la actriz de Modern Family (ABC) se asoció recientemente con K-Mart para crear la colección de ropa interior Sofia by Sofia Vergara. “Es difícil encontrar lencería sexy a un precio accesible. Todas las mujeres deberían poderse comprar bonita y cómoda ropa interior. Honestamente, me encanta toda la colección. Pero si tengo que elegir mi prenda favorita, sería el sujetador de estampado de leopardo porque me encantan los estampados, incluso debajo de mi ropa”, afirmó en el momento de su lanzamiento. ¡SUSCRÍBETE A PEOPLE EN ESPAÑOL POR TAN SÓLO $1 LA EDICIÓN! Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.