Sofía Vergara: mi cuerpo me impide interpretar a una chica común y corriente

La escultural figura de Sofía Vergara no ha pasado desapercibida en Hollywood, donde la colombiana ha triunfado en la televisión y el cine. Aunque admite que no siempre han sido una bendición a la hora de encontrar papeles.

“Me di cuenta de que contar con un buen cuerpo era una ventaja en la televisión, al igual que llamar la atención y recibir publicidad”, dijo la actriz en una entrevista con el periódico británico The Sun. “Pero también significa que no puedes interpretar papeles normales. No puedo dar vida a una chica común y corriente, por lo que trato de encontrar papeles que me permitan capitalizar mi aspecto y mi personalidad y [así] avanzar en mi carrera”.

Desde muy pequeña, las curvas de Vergara fueron el foco de atención. “Cuando era una adolescente, estaba muy delgada y tenía mucho pecho. Todo el mundo me miraba y, por supuesto, todos los hombres estaban interesados en mí”, contó. ”Fue un alivio conocer a mi [ex] marido porque entonces ya no tuve que lidiar con ser perseguida”.

Hoy por hoy, la barranquillera se siente segura de sí misma. “Me siento muy cómoda con mi aspecto y no me preocupan las arrugas”, aseguró. “Creo que si una mujer se mantiene en forma y lleva un estilo de vida saludable, puede seguir proyectando belleza independientemente de su edad”.

