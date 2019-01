Sofía Vergara es la imagen de refresco de dieta Pepsi People Staff Después de 20 años de haber grabado por primera vez un comercial de televisión para los refrescos Pepsi, Sofía Vergara acaba de convertirse de nuevo en la imagen de una campaña publicitaria para promocionar las bebidas dietéticas y está muy contenta. “Me encanta. Mis primeros pinitos en el mundo del entretenimiento fueron con un comercial de Pepsi, yo tenía 17 años. Entonces, cuando me ofrecieron hacer esta campaña me sonó mucho porque me pareció muy lindo”, comentó la barranquillera de 38 años sobre su nuevo trabajo. Vergara aparece en los avisos publicitarios con su rostro de perfil y un sombrero con lo que muy seguramente la compañía de bebidas tendrá muchos más consumidores. Mira el anuncio original que hizo con Pepsi cuando era una adolescente a continuación: http:/www.youtube.com/embed/3tm8RNFMatA Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

