Shakira será honrada en Harvard Getty Images People Staff Shakira tiene millones de fans alrededor del mundo gracias a su música y su labor altruista, pero la cantante también ha llamado la atención de distinguidos círculos intelectuales y académicos, como la Fundación Harvard que la premiará este sábado por reconocer su labor en el mundo de las artes y su ayuda humanitaria. "Sus contribuciones a la música y su distinguida trayectoria, plagada de creatividad, han sido reconocidas en todo el mundo", declaró Allen Counter, director de la Fundación Harvard. "Además de ser también una persona sumamente admirada por su esfuerzo y labor humanitaria, a través de su Fundación Pies Descalzos". La colombiana de 34 años recibirá el reconocimiento Artista del Año mañana sábado en el campus de la reconocida universidad en Massachussets en medio del festival Cultural Rhythms que se celebra cada año. Desde que inició su carrera como artista, la barranquillera se ha destacado por adelantar también programas en favor de la educación no solo en Colombia sino en varios lugares del mundo y se ha reunido con líderes mundiales para manifestarle su rpeocupación por el futuro de la infancia.

