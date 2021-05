Shakira en bikini y tomando sol La cantante fue captada mientras vacacionaba en Miami, vistiendo un bikini que revela su envidiable anatomía Por jpagan Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Shakira Credit: Grosby Group Shakira fue captada como pocas veces se le ha visto. Si bien es cierto que la colombiana transpira sensualidad sobre la tarima con sus habituales movimientos, esta vez ha quedado expuesta con mucho menos ropa y mostrando más piel. La cantante estuvo de vacaciones hace unos días en Miami y aprovechó para vestir un bikini y broncearse. Estaba acompañada de su amor, Gerard Piqué, pero ni siquiera las muestras de cariño entre ambos llamaron tanto la atención de los paparazzi como la envidiable figura de la colombiana. Estas fotos han sido mostradas por publicaciones en varios países, por lo que su fanaticada masculina debe estar muy agradecida.

