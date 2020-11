Close

Shakira comparte su "vida secreta" en The Voice Por jpagan Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Seguramente sabes que Shakira es colombiana y que toca la armónica. Ahora bien, ¿te resulta nuevo que a la cantante le gusta la música country? ¿Sabías que fue a la universidad de Los Ángeles para estudiar sobre la historia de las civilizaciones occidentales? Pues esto es parte de lo que Shakira relata como parte del vídeo titulado The Secret Life of Shakira (La vida secreta de Shakira), que ella comparte en su cuenta de Twitter y que forma parte de su presentación por coach en la competencia The Voice (NBC), que inició la noche del lunes. Mira aquí el video y conocerás más sobre su vida… ESPECIAL: Shakira llega a The Voice

Shakira comparte su "vida secreta" en The Voice

