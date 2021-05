Shakira: ¿Camino al altar? Repasamos la historia de amor de la colombina y Antonio de la Rúa, que según crecientes rumores están a un paso de dar el sí Por People Staff Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Shakira y Antonio de la Rua Credit: The Grosby Group Ahora sí parece que llegó la hora: crecientes rumores indican que Shakira y Antonio de la Rúa pronto se unirán en matrimonio. Según una revista colombiana, un abogado cercano a la familia se encuentra elaborando el contrato prenupcial de la pareja y si a eso sumamos la decisión de Shakira de tomarse un año sabático… el 2007 suena a campanas de boda para esta parejita. Recordemos cómo comenzó este romance y qué pistas dan de su posible visita al altar: ANTONIO ENCENDIÓ LA MECHA La pareja se conoció en marzo de 2000, al final de un concierto de la cantante en Buenos Aires. De la Rúa, hijo mayor del entonces presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, se acercó al camerino de Shakira para felicitarla. “A los 26 años estoy tratando de construir una relación que puede ser importante en mi vida”, declaró posteriormente De la Rúa al diario argentino Clarín, ya en pleno romance. ALTIBAJOS La pareja ha vivido todo tipo de experiencias a lo largo de estos años: desde la caída del poder del padre de De la Rúa (en 2001); la muerte de Patricia Téllez, amiga y ex representante de Shakira; hasta los rumores de un romance entre la colombiana y Alejandro Sanz. Sin embargo, ambos también han compartido el vertiginoso ascenso de la estrella y su exitoso crossover al mercado anglosajón. CORRE Y CORRE Shakira no niega que Antonio es su gran amor y le ha dedicado al menos dos canciones; sin embargo, la intérprete de “La tortura” esquivaba la cuestión del matrimonio alegando que lo dejarían para un momento con menos “compromisos profesionales” ¿Será que el anunciado año sabático que se tomará en el 2007 le dará ese espacio? CUENTAS CLARAS Esta semana, la prestigiosa revista Cambio publicó que desde octubre pasado un abogado cercano a la familia de Shakira se encuentra elaborando las capitulaciones que tendría que firmar el profesional argentino antes de dar el sí. LA FAMILIA En su más reciente visita a Argentina, la colombiana fue aplaudida en primera fila por la familia De la Rúa. “Estoy fascinada con la cuñada que tengo”, declaró Agustina de la Rúa a la revista española ¡Hola!. Mientras que Inés Pertiné, la madre del novio, también manifestó su felicidad con la próxima integrante de su clan. “Es una chica maravillosa, muy trabajadora y con mucho talento. Estoy orgullosa de que sea mi nuera”. Por lo visto, ya tiene a la suegra en el bolsillo…

