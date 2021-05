Shakira anuncia su nuevo sencillo con Rihanna en las redes sociales; saldrá el 13 de enero Por jclar Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Shakira, Rihanna Credit: Agencia México Shakira publicó en las redes sociales que el próximo 13 de enero se dará a conocer un tema que grabó junto a Rihanna. La cantante compartió una imagen en la que aparecen dos sillas de director de cine plegables, cada una con el nombre de ambas cantantes. FOTO: Shakira y Piqué reciben al 2014 con el futbolista Cesc Fàbregas y su novia Junto a la imagen, Shakira escribió: “¿Están listos? El 13 de enero se acerca”. El nombre de la canción es “Can't Remember To Forget You”, la cual será el primer sencillo del nuevo álbum de la colombiana, que sigue a Sale el sol, de 2010. Pitbull había sido el primero en hablar sobre la colaboración entre las cantantes, ya que el quería grabar el tema “Timer” junto a Rihanna, pero ella estaba ocupada con Shakira.

