Sesame Street presenta su primer personaje con autismo (VIDEO)

El programa Sesame Street presentó este miércoles una nueva marioneta llamada Julia. El personaje tiene autismo y se unirá a los favoritos de la serie Grover, Abby y Elmo. Julia es la primera marioneta con autismo y su misión será compartir con los niños de 2 a 5 años además de formar parte de las nuevas aplicaciones gratuitas, vídeos y tarjetas digitales, diseñadas para facilitar la vida de las familias con niños con autismo.

La iniciativa See Amazing in All Children pretende incluir a los niños que padecen de autismo a la vez de brindarles ayuda en su aprendizaje y comunicación con los demás.

Según la exclusiva de nuestra revista hermana People, la Dra. Jeanette Betancourt explicó que los niños con autismo tienen cinco veces más probabilidades de ser intimidados [por otros niños].

“Nuestro objetivo es fortalecer lo que todos los niños tienen en común y no sus diferencias; los niños con autismo comparten la misma alegría de jugar, amar, ser amigos y parte de un grupo”, añadió la doctora Betancourt.

Betancourt dice que muchas familias tienen niños con autismo y que mediante la creación de Julia, Sesame Street está trayendo a todos los niños juntos.

