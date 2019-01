Sergio Mayer niega haber traficado órganos para su tío People Staff El actor Sergio Mayer aseguró que un hombre lo está acusando de haber traficado órganos para salvarle la vida a un tío y no sólo negó las imputaciones sino que afirmó que demandará a quien lo señala de semejante delito. “Tuve imputaciones de parte de un tal Cossío. He platicado con mis abogados, y vamos a tomar acciones legales para que de alguna manera esta persona se retracte y limpie todo el daño emocional y económico que ha ocasionado hacia mi persona y hacia mi trabajo”, declaró el actor de 43 años a televisa Espectáculos. El esposo de Issabela Camil comentó que no sólo le afecta el daño que los señalamientos puedan causarle a su buen nombre sino que teme por la seguridad de su familia. “No es miedo, es preocupación. A mí realmente sé que ponen en riesgo a mi familia, en mucho riesgo, es por los que lucho”, comentó. “El nombre que rodea esto es sinónimo de peligro, pone en riesgo la integridad de mi familia y me pone en riesgo a mí. No voy a permitir que se les dañe, voy a dar la cara en todo momento y aclararlo”. El productor y bailarín del show Solo para mujeres explicó además que aunque su tío si recibió un trasplante de órgano recientemente, todo se hizo bajo la ley y ni él ni su familia recurrieron al mercado negro para salvarle la vida a su ser querido. “Jamás en el hospital ni el doctor que le atendió le presentó siquiera la opción de tener esa oportunidad. Ni existió porque había una lista, y eso se puede comprobar, había una lista de espera en base a las características físicas y eso fue lo que se hizo”. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.