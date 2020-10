Selena Gómez se declara seguidora de Jennifer Aniston (FOTOS) Por Tania Cháidez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Ari Perilstein/Getty Images Selena Gómez compartió a través de su cuenta de Instagram, una fotografía junto a la actriz Jennifer Aniston, en la cual afirma ser una fiel seguidora desde que tenía 8 años de la co-protagonista de la serie Friends. El encuentro se dio durante una fiesta en Hollywood por motivo del lanzamiento de la más reciente película de Aniston, Cake. FOTOS: ¿En qué andan los famosos? En la imagen se puede apreciar a las dos celebridades abrazadas muy cariñosamente, lo que deja ver que existe una relación estrecha entre ambas. “No sólo he seguido su carrera como fan desde que tenía 8 y ahora tengo la oportunidad de verla transformase completamente en su nueva película Cake”, escribió Gómez en el texto que acompañó la foto, “he tenido conversaciones reales con un corazón real, esto ha hecho mi año”, añadió. FOTOS: Los famosos en las redes sociales La actriz y cantante, de 22 años, tiene en su cuenta de Instagram alrededor de 19 millones de seguidores. http://storify.com/peopleenespanol/selena-gomez-y-jennifer-aniston Image zoom Selena Gómez y Jennifer Aniston. Image zoom Selena Gómez y Jennifer Aniston. REGÍSTRATE AQUÍ PARA RECIBIR NUESTRO BOLETÍN

