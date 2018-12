Selena Gómez revela de qué habló con Brad Pitt en los Globos de Oro

Tras convertirse en la envidia de muchas al compartir una imagen con Brad Pitt en el afterparty de los Globos de Oro, Selena Gómez explicó que simplemente platicaron de trabajo.

“Fue gracioso porque ya lo había conocido hace unos años y le conté lo nerviosa que me sentí al conocerlo por primera vez. Luego, obviamente, hablamos sobre [la cinta de Pitt] The Big Short y me dijo que la película le parecía genial y que le había gustado a sus hijos”, contó Gómez el miércoles por la noche a su paso por la alfombra roja de la gala de UNICEF.

En The Big Short –la película basada en la crisis financiera del 2007– la intérprete de “Love You Like a Love Song” hace un breve cameo donde se interpreta a ella misma.

Durante la fiesta posterior a la premiación, Gómez, de 23 años, reveló que estaba tratando de encontrar a Ryan Gosling y Brad Pitt. “Es agradable ver a todos los chicos sexy que admiro”, dijo a People.