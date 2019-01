Sara Maldonado y Billy Rovzar ya están divorciados Mezcalent People Staff Tras superar su separación de la actriz Sara Maldonado, el productor Billy Rovzar aseguró que ya terminaron los trámites de divorcio y atraviesa por un buen momento en su vida. “Todo ya, todo, todo ya”, aseguró el mexicano a Agencia Mezcalent. “Estoy muy contento, estoy en un buen momento emocional de mi vida ahorita”. El empresario aseguró que su familia y sus amigos lo ayudaron a superar su separación de la protagonista de la telenovela Aurora. “Mi terapia son mis hijos, mi terapia es mi trabajo y mis amigos cercanos”, comentó. “Siempre es importante darte cuenta de quién está a tu alrededor, de ahí me agarro”. Rovzar comentó también que aunque nunca tuvo problemas con el alcohol, dejó de tomar y eso lo ha ayudado a sentirse mejor con él mismo y a tener un mejor desempeño en su vida familiar y profesional. “Yo decidí dejar un depresivo en mi vida, pero no de que nunca vuelva a tomar. Desde que dejé de tomar soy el doble profesionalmente, el doble como papá y como amigo, eso me gusta”. ¡Accédenos desde tu iPhone, BlackBerry o Droid en nuestro sitio móvil especialmente diseñado para tu celular!. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

