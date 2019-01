Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne confirman que se casan Agencia México yacevedo Luego de tres años de noviazgo, Sandra Echeverría y su novio, el cantante Leonardo de Lozanne, pronto llegarán al altar. La pareja anunció su compromiso a través de Twitter. “Queremos compartirles que hemos hecho ya oficial nuestro compromiso y @leodelozanne y yo nos vamos a casar!” escribió la actriz mexicana junto a una foto del hermoso anillo de compromiso que le entregó su ahora prometido. VIDEO: A Sandra Echeverría no le interesa cantar con su novio El músico también quiso compartir la noticia con sus seguidores. “Hola a todos! Les cuento que estamos haciendo oficial la noticia de que @sandraecheverr y yo nos vamos a casar!!!!” tuiteó el músico sin ofrecer detalles sobre la fecha y el lugar de la boda.

http://storify.com/peopleenespanol/el-anuncio-de-compromiso-de-sandra-echeverria Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.