Sale a la luz una escandalosa foto de Justin Bieber junto a una stripper Allen Berezovsky/Getty Images Tania Cháidez Justin Bieber está lejos de alejarse del escándalo. Después de que el cantante se entregara a la policía de Toronto para enfrentar cargos por una supuesta agresión al conductor de una limusina, y tras ser arrestado en Miami por conducir bajo la influencia del alcohol, salió a la luz pública una comprometedora imagen de la estrella del pop. En la foto se puede ver al cantante canadiense mordiendo el pezón de una stripper mientras su amigo Khalil Sharieff hace lo propio con el otro pecho de la mujer. Según información del portal TMZ, la stripper fue contratada para una fiesta en un estudio de grabación de Los Ángeles y, según testigos, tenía “la edad suficiente para ser la madre de Justin”. El pasado viernes, la estrella del pop acudió a la fiesta de la revista Maxim que se celebró en Nueva York previo al Super Bowl, y a la que asistió escoltado por un fuerte dispositivo de seguridad. Los guardaespaldas se mantuvieron vigilantes toda la noche y cada vez que un invitado intentaba tomar una fotografía del cantante canadiense, la escolta le quitaba el aparato de las manos o lo tiraba al piso, según informó People. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.