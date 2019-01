Sabine Moussier afirma que su exmarido la golpeó y la amenazó Mezcalent People Staff Aunque Sabine Moussier ya había dicho que su matrimonio con Jorge Peralta no había sido color de rosa, la actriz sorprendió al público al narrar detalles de su relación con el padre de sus hijos, pues afirmó, tuvo que vivir varios episodios de violencia doméstica y manipulación sicológica. “Salí huyendo de mi propia casa porque una noche me golpeó y me puso una pistola en la cabeza, frente a mi hija”, declaró la mexicana de 41 años a una revista de entretenimiento. “Ahora está en terapia (la niña) porque teme que su papá nos mate”. La actriz de la telenovela Mi pecado, quien el año pasado fue víctima de una severa enfermedad que casi la deja paralítica, definió algunas de sus experiencias junto a Peralta como un infierno. Pero los problemas causados por su exesposo no paran ahí, pues la actriz fue denunciada por el empresario Eduardo Vásquez por dar un falso testimonio. Moussier afirmó que Vásquez le había robado su camioneta y al parecer, la verdad es que Peralta la había dado como parte de pago por una deuda que tenía con dicho empresario. Según el programa de televisión mexicano Ventaneando (TV Azteca) las autoridades enviaron un citatorio para que la actriz se presente a declarar en el caso que se le sigue por falso testimonio y como no ha cumplido con la orden de presentación, pronto las autoridades podrían ir buscarla incluso a su lugar de trabajo. ¡Accédenos desde tu iPhone, BlackBerry o Droid en nuestro sitio móvil especialmente diseñado para tu celular!. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

