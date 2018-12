Rosie Rivera: Lupillo ya me ha dicho "I love you"

La relación entre Rosie Rivera y Lupillo Rivera está mejorando. La hermana menor del artista aseguró que el cantante ya le expresa su cariño.

“Empezamos con textos y eso ya es ganancia”, comentó. “Ahora ya hay llamadas, hay ‘I love you’s’, planes de vernos y créeme que para mí es ganancia”.

A pesar de su alejamiento físico, Rosie confesó que el intérprete jamás le negó su ayuda o consejería tras la muerte de su hermana Jenni.

“Lupe, aunque estaba molesto conmigo, nunca me rechazó un consejo y eso lo amo de él”, dijo. “[Le decía] ‘¿qué hago con el disco en inglés, con la película, qué hago Lupe?’ Y nunca me dijo que no. Tal vez molesto con Rosie, la hermana, pero amando a Jenni, amando el legado de Jenni y amándome a mí y diciendo ‘pobrecita necesita ayuda, estoy enojado contigo, pero yo haría esto’. Siempre me ha ayudado”.