Romeo Santos cantará en el programa The Bachelor John Parra/WireImage jrotulo Romeo Santos hará una aparición especial este lunes 17 de febrero en el reality The Bachelor que emite la cadena ABC y que protagoniza el venezolano Juan Pablo Galavis. Según informa un comunicado, el bachatero estará presentándose en el show para serenatear a una de las participantes cantándole “Cancioncitas de amor”, que formará parte de su próximo disco Fórmula Vol. 2. RELACIONADO: Juan Pablo Galavis vuelve a pedir disculpas a la comunidad gay por sus comentarios Romeo presentó hace algunos días “Odio”, otro de sus temas de Fórmula Vol. 2 y en el que canta junto al rapero Drake. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.