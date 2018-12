Rita Moreno estará en nueva serie de Netflix, One Day at a Time

La actriz puertorriqueña Rita Moreno fue confirmada como una de las estrellas que estelarizará la nueva serie de Netflix, One Day at a Time, la cual estará basada en la popular comedia de CBS de los años 70 y 80.

El proyecto será una adaptación de su versión original y contará las vivencias diarias de una de una familia cubanoamericana. Moreno encarnará en la producción a la madre de la protagonista, aún por confirmar.

Mike Royce, uno de los creadores de Men of a Certain Age, y Gloria Calderon Kellett, una de las escritoras de How I Met Your Mother y Devious Maids, serán los encargados de escribir la comedia.

Según reporta Variety en su sitio en línea, la nueva entrega de One Day at a Time tendrá una primera temporada de 13 episodios.

En el 2015, Norman Lear, productor original de la serie, había expresado su deseo de traer a la pantalla chica el popular programa y durante una rueda de prensa para la Asociación de Críticos de Televisión compartió algunos indicios al respecto.

“Me encanta la idea porque no veo suficiente representación [latina] en el aire en ningún lugar. No quiero decir que no exista, pero no veo suficiente y creo que es una buena idea”, aseguró Lear sobre la idea de traer una nueva versión de la serie, teniendo una familia hispana como centro de la historia.

La comedia original fue presentada entre los años de 1975 y 1984, siendo protagonizada por Bonnie Franklin, Mackenzie Phillips y Valerie Bertinelli.