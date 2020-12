Close

Rihanna rompe récords con sus videos (FOTOS y VIDEO) Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: AKM GSI/The Grosby Group Los fans de Rihanna no se cansan de escuchar o de mirar a la bella cantante, así lo demostraron en los pasados meses conviertiendo a artista en la primer mujer en la historia en alcanzar los 20 millones de subscriptores en su canal de Youtube. Entre el mencionado canal en Youtube, y el sitio de internet Vevo, los fans de RiRi han visto 11 millones de veces su video “Kiss it Better”, que tan solo salió al aire el 31 de marzo, y el video de “Work”, el tema donde la artista nacida en Barbados canta con el canadiense Drake, y que ha sido visto 210 millones de veces. FOTOS: Mira en qué andan los famosos La cantante de 28 años, que actualmente se encuentra de gira promoviendo su nuevo disco, agradeció a los fans por redes sociales al conoce la noticia. Actualmente la intérprete de “Work” está presentando su nuevo show en vivo a través de varias ciudades de Estados Unidos y Canadá, que sirve como promoción de su más reciente álbum de estudio titulado Anti. La gira, simplemente titulada Anti Tour, acaba de pisar suelo canadiense. Este 5 de abril la artista deleitará a todos sus fanáticos en la ciudad de Quebec. El último video de Rihanna, “Kiss It Better”, fue estrenado el 31 de marzo y hasta la fecha posee más de 11 millones de reproducciones en YouTube. Por otro lado, “Work”, el video del primer sencillo promocional de Anti, que fue estrenado el 22 de febrero, tiene más de 209 millones de vistas. Aquí les dejamos el video de Kiss It Better, el más reciente sencillo de la cantante de Barbados, que seguramente contribuyó a a su nuevo logro en las redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rihanna también ocupa el sitio de honor en las listas de popularidad musicales, pues lleva siete semanas en el primer lugar del Hot 100 con su canción “Work”. De continuar así, RiRi empetará el récord de los Beatles que actualmente mantienen la marca del segundo lugar con la mayor cantidad de semanas a la cabeza del Top 100. ¡Nada mal!

