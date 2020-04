Reporte: Khloé Kardashian y Lamar Odom viven separados By jclar Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Image zoom Getty Images Aunque su fragancia se llama “Unbreakable” (Inquebrantable), el matrimonio de Khloé Kardashian y Lamar Odom parece no serlo. Varias fuentes confirmaron a People que la protagonista de reality shows y su esposo basquetbolista —quien recientemente fue detenido por manejar bajo la influencia del alcohol y por problemas de drogas— están viviendo separados. Una fuente del círculo íntimo de Kardashian dijo que hace días que la pareja no se habla. “Están separados por el momento”, dijo la fuente. “Khloé está pasando muchas noches en casa de su mamá y Lamar está en su vivienda en el centro de Los Ángeles”. RELACIONADO: Lamar Odom, esposo de Khloé Kardashian, ingresa a un centro de rehabilitación por su propia voluntad Otra fuente —una amistad de Kardashian— dijo que las amistades de Odom —quien admitió públicamente que usaba drogas en 2001— “piensan que Khloé lo ha salvado. Pero realmente, ella ni siquiera sabía que él tenía problemas de drogas”. Este informante agregó: “La situación es muy triste. Ella quiere rescatar su matrimonio, pero Lamar no quiere y además no está mentalmente preparado para hacerlo. ¿Entonces, qué puede hacer Khloé?”. RELACIONADO: Las rupturas famosas del 2013… hasta ahora “Creo que Lamar quiere salir del matrimonio. Las cosas no pintan bien”, detalló otra fuente, un viejo amigo de los Kardashian. Por otro lado, las cosas siguen como de costumbre para Khloé en el ámbito profesional… sigue filmando Keeping Up with the Kardashians y compartiendo fotos glamorosas de sí misma en internet.

