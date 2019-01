Rebecca de Alba vio en Ricky al candidato para ser padre de sus hijos A meses de su ruptura, la mexicana dice que se planteó la posibilidad, pero que la relación no alcanzó la madurez necesaria People Staff A tan solo meses de haber anunciado su ruptura con el cantante Ricky Martin, Rebecca de Alba acaba de admitir que contempló la idea de tener hijos al lado de su ex pareja. Según una entrevista publicada por el portal de Internet Esmas.com, Ricky es la única pareja con la que De Alba pensó tener familia.”Claro, en algún momento lo pensamos”, dijo la guapa rubia, “y fue con la única pareja con la que lo he pensado, me planteé el hecho de ser madre, pero no progresó la relación”. La causa de que su sueño de ser madre no prosperara, la atribuye a que la relación no llegó a madurar. “Cuando esta pareja empezó, influyó mucho el lado de la prensa”, dijo De Alba. “Para la pareja es muchísima presión porque tú estás tratando de intentar que algo pueda suceder”. ¿Y con respecto al matrimonio? “Yo no me he casado porque no he querido” dijo enfática De Alba, quien además confesó que actualmente se encuentra “soltera y tranquila”. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

