Raúl de Molina: "Hoy estoy más feliz que nunca en El Gordo y la Flaca" Getty Images People Staff El reciente anuncio de Univisión de sacar del aire El Show de Cristina ha hecho que en varios medios circulen rumores sobre la posible cancelación de otros programas de esa cadena como El Gordo y la Flaca y aunque el portal de internet AOL Latino aseguró que a Raúl de Molina no le quitaría el sueño que eso sucediera, el conductor habló con nosotros y explicó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. "No es que no lo dije, es que lo interpretaron y lo pusieron de la manera que no fue de la manera que yo lo dije", declaró el cubano, de 51 años. "Estoy más feliz que nunca haciendo El Gordo y la Flaca. Están trayendo productores nuevos a hacer El Gordo y la Flaca, nos están haciendo un set nuevo, conozco a las personas que están a cargo de Univisión ahora, y de verdad todo el mundo lo sabe que nunca he estado tan feliz con El Gordo y la Flaca como lo he estado ahora". De Molina afirmó que le extrañó mucho ver que en la entrevista que se publicó en el website sólo utilizaron algunas de sus respuestas cuando fue reiterativo en mencionar la alegría que le produce trabajar en Univisión con los nuevos jefes, a quienes elogió. "A mí me preguntaron qué tu piensas del El Gordo y la Flaca y dije: 'estoy más feliz que nunca, estoy feliz haciendo el programa'", comentó, agregando que luego le preguntaron qué haría el día que cancelen el show. "Dije, bueno no me voy a estar preocupando de eso. Contesté muchísimas más preguntas que no usaron hablando de lo feliz que estaba con la nueva administración de Univisión". Y al ser consultado sobre el futuro del programa, De Molina afirmó que quisiera seguir ahí junto a Lili Estefan, y una vez más dijo que trabajar en ese show lo tiene muy feliz. "Yo espero que continúe el show porque llevo doce años con el show. Estoy más feliz que nunca haciendo El Gordo y la Flaca con Lili y claro que me importaría que se acabara".

