Rashel Díaz y Omar Germenos conducirán Miss Universo esta noche Telemundo Lena Hansen Compartir cada mañana en el programa matutino Levántate, es un placer para Omar Germenos y Rashel Díaz, quienes llevarán su química en pantalla a la gala de Miss Universo, animándola juntos para Telemundo, hoy a las 8 p.m., desde Brasil. "Estoy de la mano de un gran amigo", dijo la cubana de 37 años sobre su copresentador. Por su parte, el mexicano, de 43 años, nos cuenta que "a Rashel la conozco desde hace mucho tiempo. Nos hemos visto crecer en todos los aspectos, como profesionales y como padres de familia". Germenos dice sentirse pleno tras mudarse de México a Miami a principios de este año con su esposa, la actriz mexicana Gloria Peralta, de 40 años, y los hijos de ambos Darío, de 4 años y Bruno, de 2. "Estoy en el mejor momento de mi vida", afirma el también actor, quien aprovechará el viaje para conocer más la selva brasileña. "Es un reto pero va a ser muy divertido", añade sobre coanimar el certamen. "El centro de la atención son las mujeres, las chicas que van a concursar. Es un culto a la belleza, a la simpatía y al talento femenino". Cualidades que sin duda posee Díaz, quien al parecer dejó impactado al propio Donald Trump, el dueño de la organización Miss Universo. Mónica Noguera -quien conducirá este año junto a Cynthia Olavarría el especial Camino a la corona– recuerda que en el 2009, cuando la gala se celebró en las Bahamas, el multimillonario estadounidense las saludó cariñosamente a ella y su colega. "Vio a Rashel y llegó a nosotras como un imán. Me dio mucha risa", cuenta Noguera. "Nos tomamos una foto con él y él si aprieta". Este año, Díaz estará muy bien acompañada, ya que espera compartir sus ratos libres durante este viaje con su prometido, el joyero cubano Lisandro Díaz, de 37 años. "Estuve alguna vez en Río de Janeiro. Fui a la playa Copacabana y vi el Cristo, pero pretendo conocer más al pueblo, sus bailes, los lugares más típicos", nos cuenta la cubana, quien también presentará reportajes especiales sobre Brasil para Levántate. Para celebrar el cumpleaños de ambos en julio, la pareja pasó unos días con sus familiares en Bimini. "Nos íbamos a la playa en el barco en la mañana y en la noche hacíamos una comida, poníamos música y a jugar dominó", cuenta Díaz de estas vacaciones. Aunque confiesa que aún no ha escogido el lugar ni el traje para su futura boda, sí tiene claro el vestido que lucirá esta noche en Miss Universo, un vibrante diseño de Rosita Hurtado. "Uno dice Brasil y piensa en diversión, en música, en colorido", dice la presentadora. Según Pilar Madrid, la vicepresidenta de especiales para Telemundo, quien producirá este evento para la cadena, este año será de los mejores. "Parte de lo divertido es la energía y la adrenalina que hay", afirma Madrid. "Como es un show en vivo, puede pasar cualquier cosa".

