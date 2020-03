Rafael Amaya golpeará duro y a la cabeza El actor mexicano nos habló en exclusiva sobre su nuevo proyecto en la pantalla grande en el que interpretará a un boxeador By Natalia Bolívar/ NYC ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Recordado por su actuación en la recién concluida telenovela Las dos caras de Ana, el actor mexicano Rafael Amaya, se prepara físicamente para su nueva película, The Fighter, en donde encarnará a un boxeador que lucha por su familia. Este es el primer rol en ingles del actor de 30 años, quien habló en exclusiva con nosotros. Viajas a Santiago de Chile a grabar tu nueva película, danos un adelanto…

Es una película especial por que todos los días nos levantamos con un propósito, yo busco completar el round y pelear por un objetivo: mi libertad, el amor de mi vida, mi carrera. Son dos mafias que se odian, tienes a la policía en medio y te utilizan como carnada, y para que ellos puedan lograr su objetivo, asesinan a tu esposa y dejan a tu hijo en coma. ¿Cómo has entrenado para este filme?

Llevo dos meses entrenándome físicamente y en lecturas y talleres. Todos los días me he convertido en boxeador, he estado haciendo taekwondo, kung fu, y todo tipo de artes marciales. La idea es adquirir una actitud, un cuerpo, una vida y una esencia de un peleador. Estoy bien cortado, llevo una dieta estricta que ya quiero dejar, me urge un pastelito, unos tacos ¡caray! ¿Tienes una anécdota curiosa que te ha sucedido, y que quieras compartir con nosotros?

Hace poco, en el gimnasio, estaba con los entrenadores y llegan algunos inversionistas de la película que no tienen mucha relación con el medio y dicen: “¿quién es el de Fighter?”, y alguien respondió “es el que esta allí arriba” y dijo “oigan ¿y ese boxeador sabe actuar?”. Cuéntanos de la película “Cáliz”, que se estrena el 26 de noviembre en México…

Sí, es una película que habla de un tema social, económico del país, el secuestro. Desgraciadamente han pasado muchas cosas y es un tema que acata a la seguridad de nuestro país. En este caso, una persona que no tiene nada que ver, se involucra otra persona y esa persona no tiene como pagar su recompensa y termina trágicamente. En esta película vienen muchas preguntas como cuánto vale tu vida, tu familia, o tu amigo. ¿Qué piensas de esta problemática del secuestro?

Es una reacción en cadena infinita, en México hay una democracia fallida, la hemos visto y todos estamos de acuerdo. No hay seguridad. ¿De qué manera te ha afectado a ti esta inseguridad?

Perdí a un amigo hace un año y medio, que fue víctima del asalto y terminaron con su vida. Cuando me enteré, estaba trabajando en España y sentí una impotencia por no estar al lado de mis amigos. Este caso en especial fue muy duro para mí, lo quería mucho. Advertisement

Close Share options

Close View image Rafael Amaya golpeará duro y a la cabeza

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.