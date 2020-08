¿Quiénes son los Survivors hispanos? Un grupo de cinco latinos competirá en la edición más polémica del exitoso show Por People Staff Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom CBS Broadcasting Inc. Los ojos están puestos en la cadena CBS, que este jueves a las 8 PM estrenará la nueva temporada de Survivor: Cook Islands, la primera vez que los concursantes del programa serán divididos por razas. La competencia se realizará entre cuatro equipos de cinco integrantes cada uno, quienes se dividirán entre blancos, negros, asiáticos y latinos. Nota a la producción de Survivor: la última vez que chequeamos los hispanos no eran un grupo racial. “Es un poco arriesgado porque estamos hablando de un tema que es muy delicado”, dijo respecto de la polémica versión Jeff Probst, conductor del programa a la agencia Associated Press. “Hay una historia de segregación que no puede ser ignorada. Es parte de nuestro legado”, comentó. ¿Y quiénes son los latinos que participarán en este experimento televisivo que tiene como premio $1 millón? Entre ellos hay una peruana, un mexicano, una policía y un guitarrista de rock pesado. Aquí se los presentamos: Nombre Cecilia Mansilla

Edad 29 años

Lugar de nacimiento Arequipa, Perú

Ocupación Analista de riesgos en tecnología Nombre Cristina Coria

Edad 35 años

Lugar de nacimiento Santa Mónica, CA

Ocupación Oficial de policía Nombre Oscar Ozzy Lusth

Edad 25 años

Lugar de nacimiento Ciudad de México

Ocupación Camarero Nombre John J.P. Calderón

Edad 30 años

Lugar de nacimiento Santa Mónica, CA

Ocupación Jugador profesional de voleibol Nombre Virgilio Billy García

Edad: 36 años

Lugar de nacimiento Staten Island, NY

Ocupación Guitarrista de heavy metal

Close Share options

Close View image ¿Quiénes son los Survivors hispanos?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.