¿Qué sigue en el caso Kalimba? El cantante había sido acusado de presunta violación contra una menor, pero el juez no encontró indicios suficientes para iniciar un juicio en su contra, por lo tanto, ya no tiene deudas con la justicia

A pesar de que la semana pasada el juez Daniel Farah Godoy dictó orden de aprehensión contra Kalimba por el delito de violación calificada de menores y de que Francisco Alord, procurador de Quintana Roo, afirmara que contaba con pruebas necesarias para que se iniciara un juicio contra el músico, el juez consideró hoy que no hay indicios suficientes para comenzar un proceso contra el cantante por lo que éste recuperó su libertad y ya no tiene ninguna deuda con la justicia. Y aunque de acuerdo a la ley mexicana la PGR tendría el derecho de apelar la determinación del juez ante el Tribunal Superior de Quintana Roo, organismo que en últimas puede confirmar o revocar el fallo, el procurador Francisco Alord mostró su decepción por la manera en la que el juez manejó el caso y afirmó que no apelará la decisión. El abogado Eliser García, quien defendió al ex OV7, se mostró complacido con la determinación y tras explicar que con esto Kalimba queda libre de cargos y el caso se cierra, agregó que no había méritos suficientes para procesar a su cliente por violación. "El proceso acaba de terminar en este momento, se dicta un auto de libertad y por nuestra parte sería todo, ya se ordenó la misma y termina el proceso para Kalimba", explicó al diario mexicano Reforma. "Se presentaron muchas testimoniales, pienso que fue fundamental que las testimoniales que ofrecimos no solo fueron personas allegadas a Kalimba, sino personas incluso allegadas a la denunciante, creo que eso también lo valoró y lo tomó en cuenta el juez".

