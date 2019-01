Procuraduría desestima defensa de Kalimba Mezcalent.com People Staff Aunque Kalimba se ha defendido de las acusaciones de presunta violación contra dos menores de edad asegurando que pensaba que las jóvenes tenían más de 18 años, la Procuraduría del estado mexicano de Quintana Roo desestimó su testimonio y aseguró que hay elementos que respaldan que hubo abuso. “Él podrá decir lo que quiera, el bien jurídico tutelado es la libertad sexual, pero, en este caso, hay indicios de que hubo un abuso primero (de parte del músico), con fuerza física, y en el segundo caso, (la víctima) no estaba en condiciones ni en facultades para impedir ser violada sexualmente”, comentó al diario mexicano Reforma el procurador de Justicia de Quintana Roo Francisco Alor. El funcionario explicó que en su estado es muy serio meterse con adolescentes pues las leyes son muy claras sobre la edad y las relaciones sexuales. “El que sean menores de edad es una agravante. También la legislación de Quinta Roo establece que ser menor de edad es estar debajo de los 18 años, y señala que debajo de esta edad una mujer no está preparada emocionalmente para consentir una relación sexual”. El procurador comentó también que las investigaciones iniciales señalan que en los cuartos del hotel donde se hospedó el cantante y donde fueron llevadas las jovencitas había olores a droga, aunque precisó que las pruebas toxicológicas realizadas a las adolescentes no arrojaron presencia de sustancias en su sangre, pero una de ellas sí estaba alcoholizada. “Nosotros tenemos una denuncia formal. Nosotros no la fuimos a buscar. Se presentó una denuncia y se encontraron evidencias, elementos suficientes”, concluyó. ¡Accésanos desde tu iPhone, BlackBerry o Droid en nuestro sitio móvil especialmente diseñado para tu celular!. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

